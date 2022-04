PRESIDENTIELLE - La réaction du député Rebeyrotte

"Demain, pensons aux combats de nos grands parents et parents qui ont dû se battre pour sortir, puis pour éviter l'extrême droite et le retour de la guerre en Europe de l'ouest. Ils ont montré leur attachement à la Democratie. Ne les décevons pas. Rappelons nous que "le patriotisme, c'est servir son pays, mais que le nationalisme, c'est la guerre!". Ne commettons pas l'irréparable. Barrons la route aux extremes, et particulièrement à l'extreme-droite. Votons Emmanuel Macron".