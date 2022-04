La réunion annuelle de remise en route des piscines, organisée tous les ans par Aquilus Piscines et Spas Saint-Rémy, a eu lieu samedi 9 avril dernier.

Tous les ans, au mois d’avril, Aquilus Piscines et Spas Saint-Rémy convie sa clientèle "piscine" aux Charmilles à Lux, pour la remise en route de leur bassin afin de leur assurer une baignade estivale sereine.



L’occasion de leur prodiguer des conseils très utiles, au bon moment, pour éviter la prolifération d’algues et autres bactéries dès que la température de l’eau atteint 12°.

Une demi-journée au cours de laquelle sont abordés les essentiels : le nettoyage des abords et intérieur de piscine, la réinstallation des éléments qui ont été retirés lors de l’hivernage* (paniers des skimmers, pompe…), la remise en route de la filtration et le contrôle de ph de l’eau.



Et comme chaque année, la réunion se termine par un petit cocktail à l’agence Aquilus Piscines et Spas, 11 route de Lyon à Saint-Rémy.



(*Aquilus Piscines et Spas Saint-Rémy organise une réunion d’hivernage au mois d’octobre, tous les ans également.)







ADS - Concessionnaire AQUILUS - 11 route de Lyon - ZAC de Californie - 71100 Saint Rémy (03 85 48 84 85)

www.aquilus-piscines.com

Facebook





CJ