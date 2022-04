Nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite, Pierre Desray a enfin reçu son insigne

Le temps que les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 s’assouplissent et que nous retrouvions une vie à peu près normale.



La remise d’insigne a enfin eu lieu ce vendredi au Domaine Pigneret à Moroges sous la présidence de Joëlle Arnoult, présidente de la section de Saône-et-Loire, administratrice de l’ordre national du Mérite, représentant le président Patrick Sandevoir. Dans l’assistance on remarquait notamment la présence de Marie Mercier, sénateur, Jean-Paul Emorine, sénateur honoraire, Sébastien Martin, 1er vice-président du Conseil départemental et président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon, Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, Sébastien Ragot, maire de Givry, Olivier Grosjean, maire de Dracy-le-Fort, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Georges Guillermin, président fondateur de la section de Saône-et-Loire, accompagné par plusieurs compagnons de l’ordre national du Mérite, ainsi que celle de Raymond Alexandre, président de la délégation régionale de Bourgogne Franche-Comté de la Croix-Rouge française, Jean-Guy Cinquin, président de la délégation territoriale de Saône-et-Loire, Jérôme Viennet, président de la délégation territoriale du Jura, Philippe Dubois, directeur du Pôle Santé Régional et directeur du centre de soins de suite et de réadaptation Marguerite Boucicaut de Chalon, Nicolas Loichot, directeur Urgence et Secourisme de Saône-et-Loire, et Camille Monnot, président de l’unité locale du Chalonnais.

49 ans au service de la Croix-Rouge française

La médaille, décernée au titre du ministère des Solidarités et de la Santé, et qui récompense 49 ans au service de la Croix-Rouge française, a été remise par David Corège, directeur du SAMU 71, chef de pôle des soins critiques au centre hospitalier William Morey de Chalon, en sa qualité d’officier dans l’ordre national du Mérite. Avant d’épingler l’insigne au revers de la veste de Pierre Desray, le docteur Corège a rappelé le long parcours de l’impétrant dans le domaine du secourisme, de la santé et de l’action sociale.

Tout commence un jour de 1973 quand, âgé de 23 ans, il franchit la porte de la Croix-Rouge de Chalon. Jeune agent d’assurances, il souhaite apprendre le secourisme. Trois années plus tard, il est moniteur national, il le restera durant deux décennies. En 1981 il devient directeur local de l’Urgence et du Secourisme, puis en 1988 directeur départemental. En 1996 il est nommé président de la délégation de Chalon et président du conseil de surveillance du centre de Mardor. En 2008 il est élu président de la délégation régionale de Bourgogne, puis de 2014 à 2017 il cumule la fonction avec celle de président de la délégation régionale de Franche-Comté. En 2017 il devient le premier président de la délégation régionale de Bourgogne Franche-Comté et ce jusqu’à il y a quelques mois. Un parcours qualifié d’« humaniste, passionné, courageux » par David Corège et déjà récompensé en 2014 par la médaille de Solférino, la plus haute distinction de la Croix-Rouge française.

Dans ses propos l’urgentiste chalonnais n’a pas oublié de mentionner les différents hobbys de Pierre Desray : l’art, le patrimoine, l’histoire, les livres, le jardinage et le bricolage.

Une série de remerciements

Le nouveau chevalier de l’ordre national du Mérite n’a pas fait de discours mais a tout simplement adressé une série de remerciements. A commencer à ses parents, et plus particulièrement à son père, résistant et déporté durant la Seconde Guerre mondiale, qui lui a donné l’amour de la patrie et lui a inculqué le service aux autres en l’emmenant quand il était enfant à la conférence de Pau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Aux membres de sa famille, et en premier lieu à son épouse Pascale, qui ont accepté ses nombreuses absences. A tous ceux qui l’ont aidé dans sa vie professionnelle et associative. Au Domaine Pigneret Fils, dont l’un des propriétaires Joseph Pigneret n’est autre que son gendre et dans le chai duquel s’est déroulée cette belle cérémonie.

Une cérémonie qui s’est achevé par la remise par Jean-Paul Emorine de la médaille du Sénat à Pierre Desray. Et qui avait débuté par une présentation par Joëlle Arnoult de l’ordre national du Mérite. Institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle et second ordre national après la Légion d’Honneur. Avant que la sénatrice Marie Mercier n’éprouve de l’admiration pour le parcours de l’ancien président régional de la Croix Rouge française. « Le courage pour toi, c’est une vertu ordinaire ».

La rédaction d’Info Chalon lui adresse à nouveau ses plus chaleureuses félicitations.

G.H. THEULOT