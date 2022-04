PRESIDENTIELLE : Les Jeunes avec Macron, toujours mobilisés

Communiqué :

Les Jeunes avec Macron, toujours mobilisés !

A quelques jours du second tour des élections présidentielles, il nous faut plus que jamais convaincre et mobiliser afin de montrer que Marine Le Pen n’est pas une solution. Ce dimanche 24 avril nous devrons tous faire un choix afin d’élire Emmanuel Macron président de la République et faire barrage à l’extrême droite.

Emmanuel Macron est le seul à proposer un programme pour la jeunesse, l’écologie et pour une Europe plus forte.



Le bilan du gouvernant en est un bel exemple. Une baisse du chômage des jeunes qui atteint un niveau historique, un nombre d’apprentis qui augmente de 37%, la mise en place du Service National Universel avec plus de 20 000 jeunes qui en ont bénéficié, notamment au sein des deux centres départementaux à Mâcon et Autun. Ou encore une hausse de 11% du budget pour le sport, la jeunesse et la vie associative, porté par Benjamin Dirx, député de la première circonscription de Saône-et-Loire.

Les jeunes avec Macron se sont mobilisés à Mâcon, Chalon, Autun, Montceau, Chagny et Louhans.

Et nous resterons mobilisés jusqu’à vendredi soir minuit, afin que le président sortant, Emmanuel Macron soit largement réélu.

Votons Emmanuel Macron le dimanche 24 avril prochain !



Alexandre VUILLOT

Référent des jeunes avec Macron 71,

Élu à la ville de Mâcon en charge de la jeunesse & de l’animation urbaine,

Conseiller communautaire à MBA