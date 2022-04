PRESIDENTIELLE - A nos concitoyennes et concitoyens du Grand Chalon,

Communiqué de presse

A nos concitoyennes et concitoyens du Grand Chalon,

Nous, membres de Chalon l'insoumise, souhaitons vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté durant cette campagne présidentielle, créant ainsi une dynamique qui nous permet de nous implanter plus largement dans l'agglomération et fait de nous la principale force de gauche.

Nous n'oublions pas qu'une partie de vous a fait ce choix responsable de tout faire pour nous porter au 2ème tour, dans le but d'éviter que le scénario de 2017 ne se reproduise.

Hélas en vain.

Nous comprenons la déception que certains d'entre vous ressentent d'avoir manqué la qualification pour le second tour de si peu.

Ce 24 Avril, aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, aucune !

Les échanges que nous avons eus, avec celles et ceux qui sont venus nous rencontrer durant nos tractages sur les différents marchés de la ville, avec celles et ceux qui nous ont interpellés lors de nos portes à portes dans les différents quartiers, nous ont apporté du courage et une immense énergie.

Ce courage et cette énergie se sont transformés en une détermination sans faille.

Nous continuerons de défendre les valeurs de notre République. Liberté! Egalité! Fraternité! Ces valeurs nous sont chères et nous n'acceptons pas qu'elles soient mises à mal depuis cinq ans ni dans le quinquennat qui se profile.

La prochaine étape de cette lutte passe par les élections législatives des 12 et 19 Juin 2022.



Nous continuerons le combat pour la justice sociale, pour la planification écologique et pour que la République ne laisse personne sur le bord du chemin. Nous comptons à nouveau sur votre soutien pour cette échéance électorale afin de porter votre voix à l'assemblée nationale.

C'est l'une des étapes importantes dans notre lutte pour défendre celles et ceux qui sont agressés par la politique de Monsieur Macron et qui seraient tout autant maltraités par la politique que Mme Le Pen souhaite mettre en œuvre.

Nous ne nous résignerons pas ! Nous ne lâcherons pas ! Nous ne vous abandonnerons pas !



Chalon l'insoumise.