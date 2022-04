PRESIDENTIELLE - La grande inconnue de l'abstention et du vote blanc

Les bureaux de vote métropolitains sont ouverts pour la dernière ligne droite avant la prononciation des résultats ce dimanche à 20H. Alors que ce 2e tour est un remake de l'élection de 2017, les observateurs politiques s'interrogent sur le taux de participation et quel sera la part du vote blanc ce dimanche. Généralement, la part d'abstention augmente sensiblement sur un 2e tour... et ce dimanche, ce constat devrait se confirmer une nouvelle fois. Les premières prévisions du vote blanc et nul se situent entre 13 et 14 %... Les réponses ne tarderont pas.

L.G