Givry honore la mémoire des victimes de la déportation

Cette journée nationale française consiste à honorer la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus largement, lors de tous les conflits. Elle est traditionnellement programmée le dernier dimanche d'avril , date qui a été retenue en raison de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps. Mais cette année, elle a été avancée au 22 avril, en raison du second tour des élections présidentielles.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs anciens combattants, emmenés par Jean-Pierre Tisserand , Président de la FNACA givrotine, (Fédération nationale Anciens combattants d'Algérie), de plusieurs membres du Conseil municipal et des représentants de l'Harmonie municipale.

Après le chant « Nuit et brouillard », magnifiquement interprété par Jean Ferrat, Sébastien Ragot, Maire de Givry, a lu un message rédigé conjointement par la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD), les associations de mémoire des camps nazis et l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés de la Résistance et Familles (UNADIF – FNDIR). Il a ensuite tenu a rappeler que « outre le devoir de mémoire que nous devons perpétuer, cette commémoration prend encore plus de sens avec le conflit ukrainien, que nous connaissons aujourd'hui. Ce moment de recueillement marque aussi notre attachement aux valeurs de la République et à la démocratie».