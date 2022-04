AVIS DE DECES - Monsieur André BILLARD

CHALON-SUR-SAÔNE, AUTUN, BEAUNE



Agnès et Jean-Yves GUICHARD,

sa sœur et son beau-frère ;

Mme Angéline POIMBOEUF, sa cousine ;

Véronique Chabrost,

sa filleule ;

sa famille ainsi que ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

André BILLARD

dit « Dédé »

Ancien Fleuriste

survenu le 22 avril 2022,

à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 29 avril 2022, à 11 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, suivies d'un recueillement au crématorium de Crissey, à 15h30.

Elle rappelle à votre souvenir ses parents

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant du service hématologie et pneumologie du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

André repose à la Chambre Mortuaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie les personnes qui prendront part à leur peine.

Fleurs naturelles uniquement.

Une boîte à dons sera mise à disposition près des registres de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Monsieur Michel BILLARD

décédé en 1997,

ainsi que

Madame Jeanne BILLARD

décédée en 2009.