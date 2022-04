Démarrage très attendu du nouveau Bi1 à Saint Léger sur Dheune

Depuis ce mercredi matin aux aurores, toute l'équipe de Delphine Michel était sur le pont. Après des mois de "camping", d'accueil spartiate, c'était le Jour J et quel Jour J pour toute l'équipe de Saint-Léger sur Dheune. 2000 m2 flambant neufs et des prestations aux petits oignons pour ce nouvel écrin commercial, qui va rayonner dans toute la vallée de la Dheune jusqu'aux portes du Creusot et de Chagny. Une mutation très attendue et un vrai symbole pour la directrice du site, qui aime à se rappeler son début au sein du groupe Schiever, ici même, il y a près de 40 ans.

De nouvelles prestations et du dévouement, salué par Vincent Picq, Pdg du groupe Schiever, venu en personne, inaugurer les lieux, en présence de Daniel Leriche, maire de la commune. L'un et l'autre, ont rappelé l'importance des acteurs publics et privés dans la valorisation d'un centre-bourg comme celui de Saint-Léger sur Dheune.

L'établissement offre tout un panel de nouvelles prestations pour le secteur... Après celui de Mercurey, le groupe Schiever densifie sa présence territoriale pour le plus grand bonheur des habitants du secteur, qui trouveront tout ce dont ils ont besoin. sans parcourir des dizaines de kilomètres. Une bonne nouvelle pour la planète finalement...

Allez, on vous laisse vous faire votre propre avis mais à entendre ici ou là les premières impressions, on n'a guère de doute sur la suite.

Belle nouvelle aventure à toute l'équipe de Saint-Léger sur Dheune.

Laurent Guillaumé