La Chalonnaise Béatrice Poiseau participera à la 4e édition du Trek Rose Trip Maroc

L’objectif de ce projet est double pour Sophie Achard, Marine Gallois et Béatrice Poiseau : soutenir une association qui lutte contre le cancer du sein et venir en aide à une association qui a pour objectif de donner accès à l’éducation pour tous. Ce trek solidaire se déroulera du 27 octobre 2022 au 1er novembre 2022.

Votre équipe est composée de Sophie Achard, de Marchaux (25), Gestionnaire immobilier, de Marine Gallois de Dijon, Auditeur financier et de vous-même, Enseignante spécialisée, native de Saône-et-Loire et chalonnaise d’adoption. Comment est née l'idée de participer à ce trek ?

L’idée est venue de Sophie qui avait envie d’un vrai challenge personnel. Elle nous a donc proposé de le faire avec elle fin août 2021 et nous avons accepté sans hésitation. Le fait de partager cette expérience entre amies, se dépasser physiquement et défendre 2 causes comme celles du cancer du sein et des enfants du désert nous ont motivées.

Fin janvier 2022, vous avez décidé de créer l'Association Bonnet R'Ose, pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet ?

Nous avons décidé de créer l’association pour crédibiliser notre projet et être totalement transparentes vis -à -vis des sponsors et des dons car nous établissons des factures et nous pouvons créer des événements pour rapporter des fonds pour financer notre projet.

Le Trek Rose Trip Maroc est une randonnée nomade au cœur du désert, comment va se dérouler ce voyage itinérant et comment vous préparez-vous à l'aventure ?

Le trek se déroule du 27 octobre au 1 novembre 2022, 3 jours d’étapes d’orientation point d’orgue de ce voyage avec pour seuls instruments autorisés un compteur de distances gps, une boussole et un rapporteur topographique. Le 4e jour est consacré à une marche solidaire en faveur de l’association Ruban Rose. Comme nous n’habitons pas toutes au même endroit, nous nous entraînons chacune de notre côté, marche, sport, et nous nous retrouvons certains week-ends pour aller marcher.

Cet événement sportif et solidaire s'inscrit également dans une démarche éco-attitude…

L’aventure est un événement éco -responsable : chaque équipe se déplace à pied, elle conserve ces déchets jusqu’au point d’arrivée et ramasse les déchets qu’elle rencontre sur le parcours. Toutes les bouteilles d’eau sont recyclées par surfrider foundation partenaire de désertours. Lorsque l’aventure sera terminée, il ne restera aucune trace du passage du trek.

Tout le monde peut participer à cette aventure ?

Oui, tout le monde peut participer à l’aventure et cette année elle est ouverte à partir de 15 ans.

Comment vous soutenir ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : Faire un petit, moyen ou gros don pour nous aider à financer notre aventure, nous mettre en relation avec des sponsors qui souhaiteraient participer à notre projet, faire un don ou prêt de matériel pour le Trek, faire des séances de coaching d’orientation, être partenaire de cette belle aventure en nous sponsorisant.

Plus d’informations : [email protected]

Propos recueillis par SBR - Photo transmise pour publication par Béatrice Poiseau