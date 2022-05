Le sous-préfet a visité les locaux d'Unis-Cité

Mercredi après-midi, Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, a été reçu par Noëlle Dupuis-Dullion, responsable des antennes Unis-Cité en Saône-et-Loire, et son équipe, afin de rencontrer une dizaine de jeunes en service civique, dans les anciens locaux de l'ancienne pharmacie du Stade.

L'occasion pour ce dernier d'expliquer le rôle d'un sous-préfet.

Unis-Cité a trois antennes en Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône, Cluny et Mâcon) et compte 8 salariés.

Comme l'indique la responsable départementale de l'association, la moyenne d'âge des salariés est de 33 ans.

Chaque antenne a ses spécificités.

Avec sa mission Mobili'Terre, Julien Berthod, en charge de l'antenne de Cluny, prône le tous à vélo. De son côté, Solène Plat, en charge de l'antenne de Mâcon, avec sa mission Booster, travaille sur le décrochage scolaire. À Chalon-sur-Saône, Sarah Desbrosse s'occupe des missions Solidarité séniors, Cinéma et citoyenneté, des ciné-débats dans les collèges, lycées et autres établissements spécialisés afin de provoquer la réfléxion autour d'enjeux sociétaux contemporains, et Parlons cash où on amène les jeunes à s'interroger sur leur représentation de l'argent en utilisant le jeu Budgetissimo, Margaux Gouwy des ambassadeurs du code, et pour finir, l'équipe Kiosc composée de Lysa Babin, Léa Littaudon et Sofiane Nachid.

Ces derniers sont chargés d'accompagner le développement d'un service civique de qualité et pas uniquement au profit d'Unis-Cité.

Noëlle Dupuis-Dullion nous indique que l'association compte 82 postes de service civique mais il est de plus en plus difficile de recruter.

Parmi les raisons principales, un chômage chez les jeunes bas dans le département et le manque d'information auprès des parents et des jeunes.

Le sous-préfet a expliqué qu'il a lui-même du mal à recruter pour un poste de service civique dans le numérique. Si ça intéresse un jeune...

Pour la dizaine de jeunes en service civique d'Unis-Cité présents, c'était l'occasion de se présenter et de parler de leurs expériences.

Il s'agit de Noémie, Ash, Tania, Jessica, Thaïs, Jullia, Zayzuni, Yassine, Jules et Enzo.

La majorité d'entre eux sont Chalonnais et Grand Chalonnais.

Cette troisième année se finit le 18 juin prochain.

À noter qu'Unis-Cité Chalon-sur-Saône organise sa journée Portes Ouvertes le samedi 14 mai, de 14 heures à 17 heures dans les locaux de l'ancienne pharmarcie.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati