Espace de Rue propose, à Chalon-sur-Saône, une formation professionnelle d’interprète en danse hip-hop !

Cela fait 10 ans que la danse hip hop est entrée au Conservatoire du Grand Chalon…

Oui, c’est vrai, 10 ans au mois d’avril exactement ! On est partis d’une page blanche. On a tout créé. Il y a une décennie, nous étions les seuls à proposer le cursus complet, de 1er cycle au DEC (Diplôme d'Études Chorégraphiques). Aujourd’hui, nous sommes un exemple pour d’autres conservatoires. On est partis des éléments fondamentaux du hip hop, de ses vraies valeurs. D’ailleurs, je remercie Philippe Cheloudiakoff et Robert Llorca de m’avoir fait confiance car je suis arrivé avec mon parcours, mes méthodes de partage, de transmission. J’ai toujours été dans la transmission, depuis 2003 en réalité et ensuite formateur de futurs enseignants en danse Hip-Hop à l’INJEP en 2008. En avril 2012, le hip hop s’est installé au Conservatoire et les classes étaient déjà toutes complètes. Aujourd’hui, pour m’épauler, un poste à mi-temps a été ouvert, c’est une belle évolution !

Comment avez-vous construit ce cursus au Conservatoire ?

D’année en année, nous avons développé des choses essentielles autour de deux axes : la compétition (battle) et l’interprétation (la scène). Ma formule pédagogique figure dans un livre rédigé l’automne dernier par Odile Cougoule et qui est une commande du CND de Paris, un chapitre est consacré à la pédagogie hip hop dans les conservatoires.

Votre formule s’exporte aussi à l’étranger ?

Le cursus s’est exporté à Shanghai en Chine où je suis parti deux semaines pour installer les choses - une belle histoire depuis plusieurs années mais en stand-by malheureusement depuis l’épidémie. Le danseur formé pour être professeur là-bas n’a malheureusement pas repris les cours sur place. Avec la Cie TSN, nous avons développé un projet d’échange à Mayotte. Nous avons déjà fait le déplacement et y avons tissé un réseau de connaissances. Des danseurs mahorais aimeraient bien venir se professionnaliser ici.

Précisément, vous êtes responsable pédagogique de la formation professionnelle hip hop ‘Espace de Rue’, comment est née l’envie de créer cette formation ?

Avec Rachid Kassi, nous sommes beaucoup dans la transmission avec la Cie TSN. Nous sensibilisons et formons au hip hop de l’initiation à la Master Class et nous avions envie de mettre en place une formation par le biais de la Cie. Aujourd’hui, c’est un rêve de plus accompli grâce à l’aide de tous nos partenaires. La formation est portée par le Conservatoire du Grand Chalon et nos partenaires sont : l’Espace des Arts, Chalon dans la Rue (CNAREP), le Service Jeunesse de la ville… Avant cela, nos danseurs qui souhaitaient se professionnaliser devaient aller à Paris, Bordeaux ou Lyon. Depuis l’année dernière, elle existe à Chalon-sur-Saône ! On est un territoire où il se passe beaucoup de choses en hip hop, depuis très longtemps, nous avons été les premiers à développer cette pratique dans le cadre d’une institution, c’était la suite logique au cursus proposé au Conservatoire.

Qui compose cette 1re promotion ?

Cette première promotion est composée de 9 stagiaires. Fleur est originaire de La Réunion, 1 danseur vient de Bordeaux, 2 de Dijon, 1 de Louhans et le reste de Chalon-sur-Saône. Il faut préciser que la formation est intense, elle représente 1200 h sur l’année et elle est très peu onéreuse ( environ un peu plus de 200 euros à 825 euros l’année, en fonction des modalités. Possibilité également de prise en charge Pôle Emploi selon votre situation ou CPF).

A qui s’adresse cette formation pro ?

Elle s’adresse à tous les danseurs qui souhaitent acquérir les fondamentaux des professionnels de la scène. Durant cette année de formation, en dépit des confinements, la première promotion a travaillé sur une pièce présentée au Piccolo avec des musiciens, un show street danse, un spectacle pour l’ouverture de la Semaine de la Danse et une pièce qui sera présentée le 13 mai. Aussi, nous travaillons énormément avec tous nos partenaires, il y a ici à Chalon, une transversalité qui peine à exister ailleurs, des artistes-intervenants sont également associés au cursus. De plus, la formation intègre des cours de théâtre, l’exploration d’autres disciplines notamment de la danse classique au contemporain. La formation pro mobilise beaucoup de concentration et d’énergie, le contenu est copieux ; les danseurs interprètes ressortent, de cette année, différents. Sur ce groupe, 6 rejoignent des Compagnies professionnelles à l’issue de la formation.

Comment postuler ?

Des candidats nous contactent par l’intermédiaire de la page Instagram de la formation et aussi directement sur le site du Conservatoire du Grand Chalon ( https://conservatoire.legrandchalon.fr/pratiquer/formation-professionnelle-danseur-hip-hop-espace-de-rue ) La date limite de candidature prévue le 13 mai sera reportée, il y a donc un délai supplémentaire. En revanche, les auditions auront bien lieu le samedi 18 juin 2022. 10 places sont disponibles, postulez !

SBR - Photos / crédit : Jérémy Pirello