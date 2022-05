A 30 km de Chalon, découvrez la Montagne des 3 Croix

Au dessus de Santenay, le Mont de Sène dit « Montagne des 3 Croix », culmine à 521 m d’altitude et est classé ‘Parc naturel’. Ce belvédère est situé à la limite de la Saône-et-Loire et de la Côte d’Or. Ce point de vue circulaire embrasse la Côte de Beaune, la vallée de la Saône, le Clunysois, le Morvan et si le temps s’y prête : le Mont Blanc !

Jadis fréquentée par les celtes puis les romains, 3 croix furent érigées au XVIIIe siècle. Détruites pendant la 2e guerre mondiale, elles furent reconstruites en 1956. L’originalité du lieu veut que l’une des 3 croix soit située en Côte d’Or, les deux autres en Saône-et-Loire. Sur un sol très calcaire, une nature rustique prend place. Pour les plus courageux, une randonnée est possible depuis Santenay.

Une jolie balade à faire, par beau temps, pour découvrir nos paysages.

SBR