Focus Espace de Rue : ‘Fraters’ fait salle comble !

Vendredi 13 mai dans le Petit Espace de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, les étudiants de la formation supérieure ‘Espace de Rue’ ont évolué sous la direction artistique de Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou (Cie CHATHA). Créé pour eux, ‘Fraters’ célèbre l’esprit de fraternité qui règne au sein de cette formation. ‘Fratres', une œuvre du compositeur Arvo Pärt a magnifiquement accompagné le groupe de jeunes talents.

Pour en savoir plus : « La formation professionnelle Danseur Interprète hip-hop permet à des jeunes danseurs de plus de 18 ans de pouvoir travailler sur leurs projets, avoir un accompagnement, approfondir leurs connaissances et les aider à intégrer le monde professionnel. Cette formation est portée par le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, l’Espace des Arts et en partenariat avec le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône, L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, la Compagnie TSN et le collectif ‘Espace de Rue’. Inscriptions ouvertes jusqu’au 27 mai pour la rentrée 2022 ».

SBR