Samedi 14 mai 2022 à 12h, Place de l'Hôtel-de-Ville à Chalon-sur-Saône, se déroulait l’inauguration de la 17ème édition des Festives Gourmandes en présence de Marie Mercier, Sénatrice, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière : 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Sophie Landrot : 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Françoise Vaillant, Conseillère Municipale Déléguée et chargée de mission à la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, d’Éric Bouvier, Président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, François Deboissy, Responsable de la Commission Festives Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise et de nombreux adhérents du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise.

Extraits des discours prononcés :

Sébastien Martin : « Je voudrais vous remercier pour l’organisation de ces Festives sur la place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône qui montre bien que ce lieu est un point de rassemblement sur tout le territoire puisque Mercurey/Côte Chalonnaise et les Festives ont une histoire commune de presque 20 ans […] C’est toujours un moment agréable pour nous de déambuler avec vous dans les différents stands qui ramènent différents goûts de France ici sur cette place qui était autrefois une place de foire et qui finalement quelque part retrouve un peu sa vocation première, celle de faire venir ici des richesses d’un peu toutes les contrées et de faire rayonner Chalon à travers sa place géographique centrale […] Puis, il y a cette notion de gastronomie […] Ici à Chalon, nous avons aussi une part de cette gastronomie, de cet art de vivre auquel nous sommes très attachés ! Et puis surtout, cela va permettre aux Lion’s de pouvoir continuer à œuvrer dans ses champs d’actions ‘Les Solidarités’ car on n’oublie pas non plus qu’à travers ces Festives, c’est un moyen pour le Lion’s d’acquérir quelques finances qui ensuite vont rejaillir sur tout le territoire en direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc merci à toutes et à tous, pour après avoir subi une interruption de 2 ans de repos forcé, créé un événement à la dimension de ce que nous espérons tous ici dans le Grand Chalon. Donc merci encore ! ».

Gilles Platret : « Je suis très heureux aujourd’hui de vous retrouver car on est dans un contexte où l’on retrouve l’habitude que l’on avait hélas perdu parce que la pandémie était passée par là […] A travers ces Festives Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise organisées par votre club, je voudrais simplement remercier les 2 associations que vous mettez une nouvelle fois à l’honneur ‘Ecoute et soutien’ et ‘Lire à l’Hôpital’ car je voudrais saluer l’action bénévole de ces deux associations […] concernant ces deux associations que vous avez contribué à financer, elles font un travail absolument remarquable parce que l’hôpital n’est pas seulement un lieu où l’on soigne, c’est d’abord un lieu où on accueille et personne n’a perdu le sens du mot. A l’hôpital, c’est d’abord celui qui accueille les hôtes, c’est celui qui les abrite de la rudesse, parfois de la violence du monde et de la maladie et notre hôpital joue particulièrement ce rôle là. Mais ces deux associations, elles donnent véritablement des sourires aux patients que la vie n’a pas épargnés et redonnent aux enfants et à toutes les générations, le moyen de penser qu’en dehors du lit et des soins et avec toute l’humanité de nos agents et des médecins, qu’il y a quelque chose qui s’appelle la culture, le divertissement, le loisir, bref la vie aussi ! […] Je voudrais donc vraiment remercier le Lion’s Club de soutenir ces deux associations car elles le méritent […] Vive les Festives et merci beaucoup ! ».

S’en suivait un buffet des établissements Morey,

Et la visite des stands par Sébastien Martin, Gilles Platret et de nombreux élus.

Les Festives se poursuivent aujourd'hui jusqu'à 19 heures.

