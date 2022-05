La section Chalonnaise de la LDH s'exprimera pendant la campagne des législatives

Après avoir appelé les démocrates à utiliser le bulletin Emmanuel Macron pour barrer la route à l'extrême droite, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) a décidé d'interroger localement les candidats aux élections législatives, «à l'exception de ceux de l’extrême droite qu'elle combat depuis toujours».

La section Chalonnaise de la LDH a travaillé sur plusieurs thèmes et a préparé des questionnaires qu'elle remettra aux candidats.

Les questions portent sur :

► Les droits des femmes et sur les moyens à mettre en œuvre pour les défendre dans leur quotidien (viols, discriminations au travail, féminicides, etc).

► Les étrangers en posant notamment la question du droit de vote mais aussi celle de l'égalité des droits. La LDH souhaite que les mêmes conditions d'accueil soient accordées à tous les migrants qu'ils viennent d'Ukraine ou d'ailleurs.

► La défense de l'environnement qui ne saurait être séparée de l'égalité sociale.

«Le renforcement de la protection des biens communs est une priorité ainsi que la protection des lanceurs d'alerte», explique Mourad Laoues.

► La justice.

«Elle ne saurait être efficace et juste sans moyens. Alors que l'Allemagne consacre 130 euros par habitant à la justice, la France n'en consacre que 70», dira à ce sujet Christine Laoues.

► La laïcité.

La LDH souhaite un engagement à respecter strictement la loi de 1905. Pour cette dernière, la loi dite séparatisme est une mauvaise loi.

«Nous demanderons aux candidats de se prononcer sur son abrogation», déclarera Aline Mathus-Janet, co-présidente de la section Chalonnaise de la LDH.

► La santé. Les candidats devront se prononcer sur l'égalité devant l'accès aux soins et «un meilleur maillage du territoire», précise Francine Chopard.

Ces quelques sujets seront proposés aux candidats et leurs réponses seront communiquées à la population par voie de presse et animations diverses.

La section Chalonnaise de la LDH participera au Congrès national de la Ligue des droits de l'Homme qui se tiendra à Marseille du 4 au 6 juin prochains. Une délégation de cinq personnes, emmenée par Liliane Douté, l'autre co-présidente, portera les mandats de la section au Congrès.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati