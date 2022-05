LEGISLATIVES - "Je me présente à vous tel que je suis..."

Communiqué de Gilles PLATRET

Candidat aux élections législatives

sur la 5e circonscription de Saône-et-Loire



Chers habitants de la 5e circonscription de Chalon-Montceau-Buxy,

Je me présente à vous tel que je suis : un homme profondément enraciné dans cette terre qui est la nôtre, un maire qui aime le terrain et le contact avec les gens, un citoyen qui n’a jamais hésité à s’engager pour défendre ses convictions.

Notre pays, cette chère France que nous aimons, est confrontée à des défis inédits et multiples ; une inflation galopante qui rogne le pouvoir d’achat et accroît la misère, des risques de guerre qui n’ont jamais été aussi importants en Europe depuis 1945, une montée sur notre sol du communautarisme islamique qui menace notre cohésion nationale, un changement climatique qui bouscule déjà certaines de nos habitudes de vie...

Face à tout cela, je me sens le devoir d’agir.

Je n’ai pas la prétention de penser que mes idées sont forcément les meilleures, mais ce sont les miennes et j’essaie depuis des années de les défendre avec sincérité.

Pour ça, le combat doit être mené à la fois sur le terrain local, dans notre circonscription, et sur le terrain national, à l’Assemblée.

En me présentant à vos suffrages pour être votre député les 12 et 19 juin prochains, je souhaite que vous ayez un parlementaire qui soit à vos côtés sur le terrain et qui mouille la chemise pour vous défendre à Paris.

Avec cette même volonté, j’ai demandé à Lionel Duparay, maire-adjoint et conseiller

départemental de Montceau-les-Mines, d’être mon suppléant, ce qu’il a accepté et ce dont je le remercie très sincèrement. Parfait connaisseur -du fait de ses fonctions professionnelles et électives- du monde du travail industriel, des finances, de la transition écologique, de l’accompagnement des personnes âgées comme du logement social, il démontre d’ores et déjà un engagement sans faille au profit du bassin minier.

La campagne s’engage à compter de ce jour.

A chacune et à chacun de se faire une idée de celui des candidats qui le défendra le mieux.

Pour ma part, j’y suis résolument décidé !

Avec toute mon amitié

Gilles PLATRET