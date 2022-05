Je pointe ou tu tires, une initiation à la pétanque pour les élèves de CM1/CM2 de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal.

A l’espace André Savoy, place Berlioz, ce mardi 17 mai, il régnait un certain air méridional, le soleil, la chaleur, les boules de pétanque, la concentration des jeunes joueurs à l’écoute des membres du club de pétanque venus leur enseigner quelques rudiments de ce sport.

Pour ce faire, Daniel Rebillard président de l’amicale boule, Gérard Guinot, Gilbert Demont, Jean-Claude Grouard, Daniel Vieublé et Edouard Gomez avaient organisé cinq ateliers pour faire découvrir ce sport aux enfants, répartis en six groupes : trois ateliers pour apprendre à pointer, un atelier de tir et un atelier jeu de morpions.

Les six groupes d’enfants passaient tour à tour aux ateliers des boulistes aguerris, très rapidement les jeunes élèves ont trouvé leurs marques pour placer les boules au plus près du cochonnet ou faire un carreau à l’atelier tir.

Un après-midi ludique et riche d’enseignements pour les élèves de Patricia Pierre enseignante à l’école Berlioz et qui sait, va peut-être déclencher la passion de la pétanque ou la lyonnaise chez certains d’entre eux.

C.Cléaux