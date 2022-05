Les juniors (U16) du FC Chalon atomisent Jura Sud 4 à 1 et remportent la Coupe de Bourgogne

Le clin d’œil info-chalon.com

Jeudi 26 mai, à 17 heures, avait lieu sur le terrain synthétique du Stade Léo Lagrange à Besançon, la finale de la Coupe de Bourgogne entre le FC Chalon et Jura Sud.

L’équipe chalonnaise était composée de : 1 Mimeur, 2 Gros-Claude, 3 Bouton, 4 Moutoussamy, 5 Martin, 6 Antoinet, 7 Sida, 8 Bahmane, 9 Bonin, 10 Gauthier, 11 Jasenie. Remplaçants : 12 Leguissimo, 13 Caporizzo, 14 Ahupu, 15 Furgeot, 16 Gevrey Entraineur : Franck Courdier

Lors de cette confrontation, les jeunes chalonnais ont montré toute l’étendue de leurs talents et ils se sont imposés fort logiquement sur le score sans appel de 4 à 1.

Résumé de la rencontre :

Les chalonnais démarrent la rencontre tambour battant et ouvrent le score dès la 5ème minutes par un tir croisé de Jasenie (FC Chalon 1 - Jura Sud 0, 5’). Les chalonnais qui concrétisent leur domination par Bonin d’un tir à ras de terre qui crucifie le goal jurassien (FC Chalon 2 - Jura Sud 0, 17’). Le FC Chalon qui enfonce le clou en première mi-temps par Jasenie qui gagne son face à face sur le gardien de Jura Sud (FC Chalon 3 – Jura Sud 0, 22’) . mi-temps qui sera sifflée sur le score de 3 à 0 pour le FC Chalon.

2ème mi-temps : Jura Sud qui reviendra sur le terrain avec de meilleures intentions et réduira le score sur pénalty (FC Chalon 3 – Jura Sud 1, 55’). Jura Sud qui va dès lors accentuer un pressing et une légère domination dans le camp chalonnais et sera tout près de réduire la marque mais c’était sans compter sur le goal chalonnais auteur de trois parades successives (82’). Mais sur un contre rondement mené par les chalonnais, Jasenie va anéantir les espoirs jurassiens (FC Chalon 4 - Jura-sud 1, 90’).

Score final et victoire chalonnaise !

Buts pour Chalon : Jasenie 5ème, Bonin 17ème, Jasenie 22ème , Jasenie 90’ Buts pour Jura Sud : 55ème sur pénalty

J.P.B