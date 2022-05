Un mois sans eau chaude malgré les sollicitations auprès de son bailleur

J'habite rue Pierre Vaux un quartier résidentiel de Habellis... avenue Boucicaut voilà 3 semaines, ma chaudière qui date de 2016 tombe en panne ( c'est déjà la 3 eme fois en 6 ans).... je contacte leur prestataire de service iserba qui déjà me donne un rdv d intervention 4 jours après !!!! Le technicien passe et dit qu'il doit commander une pièce en urgence seulement l'urgence pour eux c'est deux semaines de délai !!!!!! ensuite le technicien repasse ce matin et le problème n'est toujours pas solutionné....il doit de nouveau commander d'autres pièces !! alors problème de compétences du personnel mauvais diagnostic dès le depart??? Est-il que je n'aurai toujours pas d eau chaude avant l'arrivée des nouvelles pièces dans un d"lai qu'ils sont incapables de vous fournir!! j'ai demandé à parler au responsable qui bien entendu a autre chose à faire que de gérer mes problèmes d"eau chaude!!! j'essaie de contacter Habellis depuis une semaine pour faire accélérer les choses mais jamais personne au bout du fil!!!

Alors en 2022 es-ce bien normal que l'on paie un loyer de 630 euros ( sans charges) à un prestataire social... qui est dans l incapacité de vous assurer le minimum vital!!!! je vis là avec deux adolescents qui comme moi ont besoin de se doucher tous les jours!!! nous sommes forcés soit d'employer des méthodes ancestrales pour nous laver...soit d aller prendre une douche chez nos voisins/ amis !!!! je suis indignée et plus qu'en colère car non seulement mon problème n'est toujours pas solutionné ( et j'ignore quand il le sera) mais aussi parce que je paie un loyer déjà bien assez élevé pour au final avoir des sevices en dessous de tout

Une locataire Habellis en colère