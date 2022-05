A 141 km/h au lieu de 80 km/h... il repart sans son deux roues

Vendredi sur la RD994, commune de VENDENESSE SUR ARROUX, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, ont contrôlé le pilote d'une HONDA CB500, à la vitesse de 141 km/h (vitesse retenue : 133 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 21 ans et titulaire d'un permis probatoire, est

cariste et demeure dans le Charolais. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa moto a été mise en fourrière administrative.