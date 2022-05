5 accidents sur les routes de Saône et Loire en l'espace de l'après-midi

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire ce lundi après-midi en Saône et Loire. Dernier accident peu avant 19h à Saint-Rémy.

En l'espace de quelques heures, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont multiplié les interventions ce lundi après-midi. A La Chapelle sous Dun, sur la RD 985, une quinzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée vers 13H30 suite à une collision entre une voiture et une camionette. Route de Davayé, c'est un blessé qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers suite à une collision entre une voiture et un poids-lourd. A Digoin, peu après 17h, un jeune homme a chuté de son scooter nécessitant une intervention des secours. A Charnay les Macon, peu avant 18h, les sapeurs pompiers ont pris en charge un homme suite à un accident de la circulation. A Saint Rémy, ce sont deux véhicules qui se sont percutés rue Auguste Martin peu avant 19h.