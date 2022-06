Une perte d’eau dans les réseaux de la piscine de Saint Rémy ne permet pas sa réouverture cet été.

Lors de la remise en service des systèmes de filtration, des pertes d’eau conséquentes sur les réseaux de la piscine nécessitent des investigations et certainement des travaux importants, remettant en cause sa réouverture cet été.

La piscine de Saint Rémy est et reste une piscine familiale avec une fréquentation importante. Comme beaucoup d’autres, sa fermeture pendant la période de pandémie a été nécessaire par précautions sanitaires. Après ces 2 ans de fermeture, un diagnostic a révélé que l’équipement était globalement fonctionnel sauf les plages périphériques (glissantes). Début 2022, les services municipaux de St Rémy et du Grand Chalon ont remis les équipements en route après un gros entretien et quelques travaux. En avril dernier, les bassins étaient remis en eau laissant prévoir une réouverture possible de la piscine, sauf que le démarrage des systèmes de filtration a mis en évidence une perte trop importante d’eau dans le réseau. « Des investigations complémentaires doivent être menées par le Grand Chalon pour identifier l’origine de la perte d’eau avant remise en service, qui ne pourra, pour cette raison, pas avoir lieu cet été » déplore Florence Plissonnier maire de Saint Rémy.

C.Cléaux