Les élèves de terminale Logistique et Transport du Lycée professionnel Du Gast - Dumorey montent sur les planches à l’Espace des Arts

Fruit d’un partenariat entre le Conservatoire du Grand Chalon et le Lycée professionnel, 22 élèves se sont produits lors de deux représentations au Studio noir de l’Espace des Arts.

Jeudi 2 juin à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Parquier, Coordonnateur et Professeur au Conservatoire de Musique, de danse et de Théâtre du Grand Chalon, Marc Rabet, Professeur en Lettres et Histoire au Lycée professionnel Du Gast - Dumorey ainsi que Pierre Janicot, Professeur d’EPS, encadraient les dernières répétitions des élèves de terminale Bac Pro Logistique et Transport. Parmi les 22 élèves de cet atelier théâtre, 9 d’entre eux avaient déjà eu un avant goût de la scène l’année dernière.

Marc Rabet nous explique que cela fait presque 10 ans que des élèves du Lycée Professionnel s’inscrivent dans un projet d’Atelier théâtre proposé en lien avec Jean-Jacques Parquier dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon : « Cette année, ce sont 60 heures d’atelier théâtre qui ont été réalisées dans ce cadre pour des élèves des classes de CAP à la terminale. Ces heures ont été réparties entre 4 ateliers dits « courts » permettant une initiation théâtrale en lien avec un projet pédagogique proposé par l’enseignant et en 1 atelier plus long, de 30h, mené avec une seule classe et en commun avec l’atelier danse contemporaine que les élèves suivent avec Pierre Janicot ».

La restitution de cet atelier mêlant théâtre et danse au Studio noir a été rendu possible grâce au prêt de cette salle par l’Espace des Arts qui a également mis à disposition deux techniciens, l’un pour le son et l’autre pour la lumière, ce qui a permis aux élèves de jouer leur pièce dans de vraies conditions. Pour construire la pièce, les élèves sont partis de leur questionnement sur le monde de demain, de leurs peurs jusqu’à leurs espoirs puis Jean-Jacques Parquier a repris des extraits de texte de Mathéi Visniec, auteur de théâtre contemporain et grâce à Pierre Janicot, « la danse est venue nourrir le texte », nous explique Marc Rabet, avant de poursuivre : « la finalité de cet atelier est multiple. Il permet aux élèves de prendre confiance en eux, de permettre un accès à la culture, de découvrir un autre univers et tout simplement grandir… ».

Info-Chalon a interviewé 4 élèves de cet atelier : Romain, Louis, Lucie et Pauline.

Que vous a apporté cet atelier Théâtre ?

Réponse collégiale : « De la confiance, c’est sûr mais aussi une cohésion dans le groupe. Ça nous a permis d’apprendre à « savoir parler », à communiquer entre nous. Et puis aussi : ça nous a appris à gérer notre stress. »

Comment vous sentez-vous juste avant les représentations de 15h15 (devant d’autres élèves et d’autres établissements scolaires) et 17h30 ( famille, professeurs et tout public ) ?

Réponse collégiale : « Nous sommes un peu stressés mais c’est du bon stress. Nous sommes confiants et nous avons hâte. Nous avons pris l’habitude de répéter et danser car nous avons commencé à travailler sur ce projet en janvier. »

Cette pièce mêle danse et théâtre, est-ce plus difficile pour vous de jouer ou de danser ?

Réponse collégiale : « Ça nous pose pas de problème de parler devant les gens, par contre, danser, c’est plus compliqué, mettre notre corps en mouvement devant un public est plus difficile. »

Les élèves ont également insisté sur le fait que cet atelier leur permettait de se changer un peu les idées, les épreuves du bac approchant « même s' il y a la pression des examens », nous ont-ils confié et de conclure : « Nous sommes fiers de présenter cette pièce et de représenter le lycée ».

