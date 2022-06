Au lendemain de la tempête de grêle, on ne compte plus les dégâts sur le Chalonnais

L'orage qui a frappé le Chalonnais ce vendredi soir a été une violence inhabituelle sur les rives de Saône. Ca faisait longtemps que le Chalonnais n'avait pas été frappé aussi fortement, notamment en zone urbaine. Les communes du sud de l'agglomération ont été particulièrement impactées alors que la Côte Chalonnaise et le nord de l'agglomération ont été préservés.

En attendant, ce samedi matin, l'heure était aux constatations. On ne compte plus le nombre de carrosseries abîmées, les volets ravagés, les meubles de jardin pulvérisés, les serres perforées. C'est un autre combat qui risque de s'ouvrir à compter de la semaine prochaine, à savoir celui avec les assurances, et là c'est une toute autre histoire qui débute. Merci à toutes et à tous pour vos clichés.

L.G