AVIS DE DECES - Madame Juliette BONIN née GIDON

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE, VERJUX, SAINT-MARCEL



Rémy et Catherine Bonin ,

Gérard et Dominique Bonin ,

ses enfants,

ses petits-enfants,

et arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Juliette BONIN

née GIDON

survenu dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 9 juin 20222, à 15 heures, en l'église de Saint-Martin-en-Bresse.

Juliette repose au funérarium Paccaud à Saint-Martin-en-Bresse.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Jean

décédé en 1993.