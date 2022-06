Son inauguration a eu lieu hier soir à la Halle ronde de Givry, en présence de nombreuses personnes, qui ont tenu à témoigner leur sympathie et leur soutien aux 4 artistes, choisis par l'association « Animation en Côte chalonnaise », pour sa 5ème exposition de la saison 2022.

Les visiteurs pourront apprécier jusqu'au 19 juin, le talent de ces 4 artistes bourguignons, qui exposent dans le cadre sympathique de la Halle ronde givrotine.

Françoise Legrand habite à Santosse, petit village situé à proximité de Nolay en Côte d'Or. Elle est passionnée par le dessin depuis son enfance. Agnès Michelin, galeriste à Nolay, qui lui a donné des cours, lui a fait découvrir l'huile. Couleurs franches, lumière et fantaisie, ses sujets sont éclectiques et vont de la plastique féminine aux représentations animalières, en passant par la nature et les fleurs.

Simone Serveau habite à La Rochepot, en Côte d'Or. Elle aime le rouge et la transparence, les fleurs, les fruits... Puis elle passe à autre chose et interprète magnifiquement un paysage d'hiver...

L'imagination d'AJC, nom d'artiste de l'ébatelois Jean-Charles Astorga, galope. Cet artiste, qui a fait lui aussi ses premières armes auprès d'Agnès Michelin, propose des tableaux, qui sont lumineux, colorés, et qui nous font voyager : un jour chez les derviches tourneurs et le lendemain sous les tropiques …

Enfin, le givrotin Thierry Tournebize modèle la terre depuis une vingtaine d'années.Il aime particulièrement modeler des animaux, réalistes, stylisés, imaginaires ou caricaturaux. Il crée un peu au hasard ou sur un coup de cœur, au gré de ses inspirations

En pratique :