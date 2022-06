BURGER KING CHALON - Ils sont prêts et vous attendent ce jeudi à compter de 11h !

90 emplois créés... deux ans que le dossier était sur la table et la très attendue enseigne Burger King ouvre officiellement ses portes ce jeudi matin à compter de 11h en zone sud de Chalon sur Saône. Un établissement de quasi 500 m2, 192 places assises dont 52 terrasses, aire de jeux, deux bornes de recharges pour les véhicules électriques... 8 bornes digitales pour passer vos commandes et une digitalisation hors-norme. C'est en quelques mots ce qui caractérise le Burger King de Chalon sur Saône dirigé par le franchisé Nabil Lakehal.

Après avoir racheté le Burger King de Montceau les Mines, il y a un an, l'entrepreneur chalonnais bien connu, poursuit sa belle aventure professionnelle avec une nouvelle page à son parcours. C'est un vrai travail partenarial qui a été monté avec Pôle Emploi, la Mission locale du Chalonnais ou encore l'Espace Jeunesse de Chalon sur Saôn, afin de constituer l'équipe, assure Nabil Lakehal. Des services à blanc ont été menés afin de roder les équipes, qui ont suivi des formations à Montceau les Mines, Mâcon, Villefranche et Limonest, et le sourire était au rendez-vous ce mercredi afin d'être pleinement opérationnel pour l'ouverture au public ce jeudi.

En ouvrant Chalon sur Saône, ce jeudi c'est le 450e Burger King de France.

Service en salle jusqu'à 23h - Drive jusqu'à minuit - Tous les jours

Laurent Guillaumé