FLAMENCO À L’ARROSOIR !

SAMEDI 11 JUIN

Conférence : L’histoire du Flamenco (Anna de Portuondo)

+ Concert : Eva Luisa : danse / Cristo Cortés : chant / Hadrien Moglia : guitare

"3 artistes de la scène flamenca vous invite à un spectacle envoûtant où musique et danse ne font qu’un.

Il y a deux esthétiques principales que l’on peut distinguer dans le monde du flamenco. La première nous emmène dans un univers chorégraphié où tout est construit à l’avance, le risque toujours mesuré. Ici le flamenco est parfois au service d’un mouvement plus large, sert de prétexte musical à la mise en scène d’une idée, d’un concept ou simplement d’une histoire.

La seconde est de nature imprévisible et sauvage. C’est un flamenco qui se construit dans l’instant avec les lois qui structurent sa propre nature. Il manifeste avec éloquence ses ascendances primitives, semblant n’écouter que lui-même sans rechercher les applaudissements du salon ou du théâtre, pour se contenter seulement des échos de l’intimité et de la solitude. Les Andalous l’appellent « flamenco puro ». Il y a là une vraie place à l’improvisation, un dialogue entre les artistes avec pour seul guide les codes liés à chaque style qui leur permettent de remonter le fil d’une histoire dont ils ignorent l’existence au départ."

DIMANCHE 12 JUIN

Stage de danse flamenca

Eva Luisa : intervenante danse / Hadrien Moglia : intervenant guitare

"Je donne dans ces ateliers les clefs nécessaires pour structurer un baile et comprendre les codes entre musiciens et danseurs. Ma pédagogie est dirigée sur la perception corporelle, l’écoute de la musique et la capacité à danser seul.

En choisissant un palo du flamenco (Bulería, Alegrías, Tangos, etc.), j’aborde différents aspects :

– La technique et l’expression corporelle

– Le travail du rythme

– La capacité à lier les pas et à les placer sur la musique/le chant – Le caractère du palo, son interprétation etc."

En partenariat avec l’association Sirli

Informations / Tarifs / Réservation : www.arrosoir.org

