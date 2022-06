Le Québec à l'honneur à Chalon Sur Saône

FÊTE GOURMANDE

Sur un air de Québec



le 26/06/2022 de 12h00 à 18h00

Parc du Chateau de La Loyère

Route du Chateau



Fragnes-La Loyère



ORGANISATEUR

Chalon sur Saône Québec

06.41.93.78.73



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

TARIFS

Gratuit



A partir de 12h, fête sous le signe du Québec. Buvette, restauration et vente de spécialités québécoises. Marché artisanal. Animations et jeux pour tous. Démonstrations et initiation danses country et irlandaises. Entrée libre et gratuite. Annulation si pluie, risque d'orage, vent tempétueux.

Pendant les animations les enfants sont sous la responsabilité des parents