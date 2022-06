Cédric Fèvre Chevalier, en Or et Argent pour la Coupe du Monde Para Tir

"Cette compétition restera sans doute l'une des plus belles auxquelles j'aurai participé. Tant par l'organisation, que l'ambiance et les résultats.

En carabine 10 mètres couché, je me qualifie pour la finale et je prends la 8e place.

En carabine 50 mètres couché, je termine en tête du match de qualification. Après une finale indécise, je décroche la médaille d'argent avec en prime un quota (non nominatif) pour Paris 2024 ! J'ai l'immense joie de partager ce podium avec un autre français : Jean Louis Michaud, vainqueur de l'épreuve.

La marseillaise retentira une seconde fois après notre victoire par équipe avec Jean Louis Michaud et Didier Richard, dans une ambiance incroyable avec toute l'équipe et les proches venus nous encourager. Cela a fait un bien fou de partager toutes ces émotions ensemble. Alors un grand merci à la FFTir - Fédération Française de Tir pour l'organisation de cette compétition, aux arbitres, au staff et à ma famille".



2024 n’étant plus trop éloigné, souhaitons que ce quota, non nominatif pour l’instant, c’est-à-dire attribué à un tireur de l’Equipe de France, puisse revenir à Cédric !