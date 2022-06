HOPITAL DE CHALON - Il y a un an, le robot Mako entrait en fonction...

En un an, ce sont plus de 300 interventions qui ont été réalisées avec l’aide de ce dispositif.

Il y a un an, le service d’orthopédie du CH William Morey faisait l’acquisition d’un robot de chirurgie dénommé « Mako® », conçu par la société Stryker®.

Cette innovation technique améliore la dextérité des interventions chirurgicales et permet de poser, avec une précision inégalée, des prothèses de hanche ou de genou. En effet, ce robot favorise l’ajustement de la prothèseen fonction de l’anatomie propre du patient, assurant ainsi le fonctionnement plus naturel et physiologique de la nouvelle articulation. Cette technologie repose sur une reconstruction virtuelle en 3D de l'anatomie unique de la personne opérée.

Le Mako® est un outil de précision qui assiste le chirurgien lors de l’acte chirurgical. Il n’opère donc pas seul mais vient rendre plus précise l’intervention du médecin.

Parallèlement à la mise à disposition de cette technologie nouvelle, l’ensemble du parcours du patient a été restructuré afin de faciliter les soins et le retour à la maison avec le principe de la RAAC (Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie) qui découpe le parcours en trois phases.

La phase préopératoire (consultations groupées, préparation administrative pour l’hospitalisation et préparation de la sortie, informations avec guides pratiques pour ne rien oublier), la phase d’hospitalisation de 2 à 5 jours (intervention chirurgicale, gestion de la douleur post opératoire, kinésithérapie) et la phase post opératoire avec les échéances de suivi après la sortie (appel téléphonique de suivi et consultations avec chirurgien).

L’acquisition d’un tel dispositif par le centre hospitalier William Morey et l’amélioration du parcours patient positionne l’hôpital comme un établissement de pointe sur cette filière.

