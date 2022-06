Tayler Persons signe à l'Elan Chalon

Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature de Tayler PERSONS (meneur – 1,91m).

Sorti de l’Université de Ball State en 2019 avec déjà des statistiques complètes (16,7 points, 4 rebonds et 4,3 passes de moyenne), Tayler a débuté sa carrière professionnelle aux Pays-Bas où il a immédiatement performé non seulement en Championnat (16,7 points, 5,8 rebonds et 7,4 passes) mais aussi en FIBA Europe Cup (18,6 points, 4,5 rebonds et 8,1 passes en 13 matchs).

Après une saison 20/21 partagée entre l’Allemagne et la Pologne, il rejoint la Hongrie avec succès, terminant meilleur marqueur et meilleur passeur du Championnat au sein de l’équipe de Szedeak qu’il porte littéralement sur ses épaules, la hissant jusqu'à la 3ème place de la saison régulière (21,8 points, 6 rebonds et 7,2 passes de moyenne).

Natif de Kokomo dans l’Indiana, Tayler est marié et papa d’un petit garçon de 15 mois.