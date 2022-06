Ce dimanche 19 juin 2022, les Amis de la Rose appellent à voter Cécile Untermaier !

Députée reconnue sur le territoire bressan, dans le val de Saône, le Chalonnais et le Tournugeois, Cécile Untermaier a été durant 2 mandats une élue exemplaire, respectée et saluée pour son assiduité, son engagement et ses prises de position remarquées à l’Assemblée nationale.

Les combats, qu’elle mène conjointement avec son suppléant Frédéric Cannard, ont permis de sauver des écoles en zone rurale, de développer des offres de soins, d’accompagner des entreprises dans leur développement, ... .

La porte de sa permanence parlementaire est grande ouverte pour celles et ceux qui ont besoin de son aide précieuse dans les difficultés traversées.



Forte de son expérience, Cécile Untermaier est une députée qui saura dignement nous représenter à Paris et défendra, comme elle le fait depuis 10 ans maintenant au quotidien, les projets de notre territoire.



Dimanche, on vote Cécile UNTERMAIER !

Guillaume BADET

Président des Amis de la Rose de Frangy-en-Bresse