Le collège Les 3 rivières de Verdun S/Doubs signe une convention avec l’Espace des Arts

Après une année riche en échanges où un projet a été mené avec la classe de 3e à projet théâtre de Marion Clerc, cette signature a eu lieu, le vendredi 17 juin, entre le Collège Les 3 rivières de Verdun S/Doubs représenté par Frédéric Thevenot, Principal et Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, en présence de Nathalie Dany, représentant le Département, et de Léna Breban, pour la pièce ‘Renversante’ qu’elle a jouée deux fois dans cet établissement en cette journée, dans le cadre d’une tournée dans les collèges de Saône-et-Loire avec un spectacle sur l'égalité hommes-femmes - projet soutenu par le Département.

Symboliquement, correspondant aux deux dernières heures de cours de théâtre cette année pour cette classe de 3e, c’est vers 16h que cette convention a été signée après qu’une rencontre ait été organisée avec ces derniers, autour des métiers du spectacle vivant et animée par Nicolas Royer, Pauline Tuauden, Attachée aux relations avec le public à l’Espace des Arts et Léna Breban, metteuse en scène, autrice et comédienne, récompensée de Molières 2022.

Durant cette année scolaire, les élèves sont également venus voir d’autres spectacles à l’Espace des Arts. La pièce ‘Renversante’ a été notamment jouée au sein du collège, hors projet du Département ; ces représentations entrant dans le cadre du partenariat avec le collège. L’Espace des Arts a également accueilli, cette année, 2 stagiaires dans le cadre du stage d’observation de 3e. La signature de cette convention, découlant d’une rencontre forte entre cet établissement et cette structure culturelle, formalise le parcours créé ensemble.

SBR - Photo transmise par Pauline Tuauden pour publication, crédit photo : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône