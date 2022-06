Fête de la musique : ça se prépare du côté du Bloc 7 !

Les Open Mike associés à DFT pour cette Fête de la musique démarre exceptionnellement au Bloc 7 dès cette après-midi. Initialement prévue sur le Parvis de l’Espace des Arts, c’est finalement au Bloc 7 que la scène a été montée pour pallier les problèmes liés aux éventuelles intempéries. La soirée se prolongera jusqu’à 1h du matin avec de nombreuses surprises musicales et deux projets phares ‘Drapeau vide’ et ‘Brique Argent’. En attendant, les équipes sont à pied d’oeuvre pour installer tout le matériel pour être prêt dès cette d’après-midi pour vous accueillir. Venez nombreux !

Open Mike et DFT Party, mardi 21 juin de 14h à 1h du matin, Bloc 7, avenue Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône.

Plus de renseignements : instagram openmike_chalon et dft_party et https://www.info-chalon.com/articles/2022/06/18/70818/les-open-mike-et-dft-vous-invitent-a-les-rejoindre-pour-une-fete-de-la-musique-pas-comme-les-autres/

SBR