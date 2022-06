Découvrez Faso Lili

Lucie, comment est née l’association Faso Lili Chalon ?

Samba Diarra a créé l’association avant 2010, à Ouagadougou, avec ses deux frères, Salif et Ali. Les trois frères sont griots : leur rôle, dans leur ethnie, est de perpétuer les traditions et leur culture grâce aux contes, à la musique et à la danse. Ils sont tous les trois musiciens. Après une enfance marquée par la pauvreté, ils ont réalisé que ce qui les a sauvés ce sont leurs traditions, c'est pourquoi ils ont toujours tenu à partager cela avec les gens. Ils ont donc créé l'association d'abord au Burkina Faso, puis, lorsque Samba s'est installé en France, il a fondé l'association Faso Lili Chalon, il y a 10 ans.

Que propose l’association ?

Basée à Chalon-sur-Saône, l’association propose le mercredi des cours de danse traditionnelle qui ont lieu à la Maison Verte : cours enfants de 17h30 à 18h30, cours de danses adultes débutants de 18h30 à 20h, et cours de danses adultes confirmés de 20h à 21h30. Ils sont animés par Moussa Camara, danseur chorégraphe malien, accompagné par des musiciens, Samba Diarra mais aussi une multitude d'artistes qui nous soutiennent. Le jeudi, Samba propose deux cours de musique : de 18h30 à 19h30 les cours de n'goni (instrument à cordes traditionnel aux sonorités proches de la guitare ou même de la harpe) et de 19h30 à 20h30 des cours de djembé. Ces cours ont lieu à la Maison de Quartier du plateau Saint-Jean. Le samedi, des cours de danse afro-contemporaine ont lieu à la salle Bornet, de 10h à 12h, toujours en présence de musiciens.

Nous avons un public varié grâce à la variété des cours que nous proposons. Chacun peut y trouver son bonheur et découvrir en profondeur un aspect de la culture traditionnelle mandingue (qui correspond approximativement à la région ouest-africaine, notamment le Mali, le Burkina Faso entre autres). D'autre part, nos artistes sont professionnels et ils baignent dans cette culture depuis leur plus jeune âge. Ils sont accessibles, bienveillants mais aussi exigeants dans les transmissions de leurs connaissances. Les cours se font dans une ambiance conviviale.

L'association fête ses 10 ans, comment a-t-elle évolué au cours de ces années ?

Faso Lili Chalon fête donc ses 10 ans. Lorsque Samba est arrivé en France avec sa femme Floriane, elle est devenue Présidente de l'association. Ils ont commencé les cours de danse grâce à Marine Degornet qui a enseigné la danse et Samba était déjà aux percussions. L'association a organisé un premier voyage au Burkina Faso avec quelques adhérents. Dès lors, un lien fort s'est créé entre Chalon et Ouagadougou. Les cours se sont poursuivis, Floriane a dû laisser la présidence que j'ai accepté de reprendre en 2016. Trois voyages ont été organisés sur cette période, permettant de construire notre Centre Culturel dans la banlieue de Ouagadougou : petit-à-petit, le centre a pris vie : il a fallu monter les murs, réfectionner deux fois le toit qui avait été détruit par les intempéries... L'inauguration a eu lieu en février 2020, juste avant la crise du Covid. Cette crise a eu pour conséquence une interruption des activités à Ouagadougou et un fort ralentissement à Chalon évidemment. Cependant depuis début 2022, une équipe très dynamique a repris la main : électrification du centre, acheminement de l'eau courante et reprise des activités avec les enfants : cours de musique, danses traditionnelles, théâtre et formation en couture. Il faut savoir que notre Centre est financé sur la vente de notre artisanat et sur les différentes manifestations et les ateliers que nous proposons tout au long de l'année dans les écoles, les EHPAD, les crèches, les centres de loisirs…

Parallèlement, l'association de Chalon est devenue de plus en plus dynamique grâce à l'arrivée de nouveaux membres. Nous sommes désormais plus de soixante adhérents malgré un ralentissement à cause de la crise sanitaire.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le spectacle qui aura lieu le 29 juin ?

Le 29 juin, nous organisons notre premier gala : les nombreux cours que nous proposons seront représentés lors de cette soirée. Nous vous promettons un spectacle varié, une ambiance festive et solidaire, le tout en musiques* et en rythmes. Pour rappel, tout sera "live" : pas de bande son, nos musiciens seront là pour soutenir les danseurs, et pour les passages musicaux.

Le but de notre gala est bien sûr avant tout de célébrer les 10 ans de présence de Faso Lili à Chalon mais aussi de financer le fonctionnement du Centre : l'entrée est fixée à 5 euros minimum mais chacun est libre de donner plus. La buvette, la vente de petite restauration confectionnée par les adhérents et le stand d'artisanat seront ainsi envoyés à Ouagadougou pour la poursuite du travail.

Propos recueillis par SBR - Visuel et photo transmis par Lucie Tourneau. Crédit : Association Faso Lili Chalon