ECOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE - De la fouille au musée, l'Odyssée des objets

Comment les objets fabriqués par l’Homme se retrouvent-ils un jour dans une vitrine de musée ? Comment les préserver pour le présent et pour l’avenir ? Comment recherche-t-on leur histoire et comment partager ces histoires avec les publics ?

«De la fouille au musée», l’odyssée des objets est une exposition ludique et interactive centrées sur le parcours des objets et les coulisses des métiers de l’archéologie et des musées. Elle permet de comprendre comment un objet devient par le hasard d’une fouille ou d’une découverte le témoin d’une histoire au sein d’un musée.

Cette exposition est présentée au public à l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre-de-Bresse jusqu’au 6 Novembre 2022. Elle permet de mieux comprendre comment une matière transformée par l’Homme, un objet imaginé puis fabriqué par un artisan, un ouvrier, un paysan pour répondre à un besoin spécifique se retrouve au sein d’un musée. Après avoir été utilisé, abîmé, réparé, transmis, vendu,, donné, abandonné voire détruit retrouvé par l’archéologue ce dernier en fait un témoin d’une histoire. Présenté dans un musée d’une façon permanente ou temporaire dans le cadre d’une exposition, sujet d’un discours il permet de créer un sens et raconte mille et une histoire aux visiteurs des lieux.

Partenariat Ecomusée de la Bresse bourguignonne et INRAP-Dijon

Dans le cadre de cette exposition un partenariat a été signé entre l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne représenté par Estelle Comte, conservatrice et l’INRAP de Dijon représenté par son directeur Laurent Vaxelaire. Ce projet à pour objectif d’initier les élèves aux méthodes de la recherche en archéologie en s’appuyant sur le cheminement de l’objet depuis sa mise au jour sur un site de fouilles, jusqu’à sa conversation et sa valorisation ou muées.

Avec la participation d’élèves de SEGPA des Collèges

Un projet s’étendant sur 7 séances avec la participation des élèves de 6ème de SEGPA des collèges « Henri Vincenot » de Louhans, « Vivant Denon » de Saint-Marcel et « Jacques Prévert » de Chalon-sur-Saône. Les élèves se questionnent sur la vie des objets au sein d’une structure muséale. Ils deviennent tour à tour archéologue, restaurateur, conservateur ou encore guide conférencier.

Contact : Ecomusée de la Bresse bourguignonne – Dorothée Royot – 03.85.76.27.16 – www.ecomusee-bresse71.fr

Michel Chevalier