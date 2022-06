Pepper Mint et Ellibys La Chouette, rencontre avec deux créatrices qui ont exposé à la Galerie du Châtelet

Samedi 25 juin, Info-Chalon a rencontré Isabelle Rigaux et Sybille Lardy. Ces deux artistes nous ont fait découvrir leur univers, chacune a son style et sa façon de créer.

Créatrice et peintre, Isabelle Rigaux (Pepper Mint), basée à Champforgeuil, s’est lancée dans la création il y a 15 ans. Elle propose bijoux et objets déco en argile polymère et résine. Pour cette exposition à la Galerie du Châtelet qui a pris fin le 26 juin, elle a présenté exceptionnellement que des objets décoratifs et des articles réalisés en feutrant la laine à l’aiguille ainsi que ses peintures de nébuleuses. Isabelle Rigaux a pour habitude de travailler ses créations durant la semaine et d'exposer lors des week-ends. Vous pourrez retrouver ses créations à la Galerie artisanale et gourmande de Cormatin où elle expose à l’année.

Sybille Lardy, assistante sociale pour le Département, n’a pas hésité à se lancer dans la création, il y a 4 ans. Cette passion est devenue, pour elle, une activité secondaire. Basée à Chalon-sur-Saône, elle propose bijoux, accessoires et décoration en dentelle frivolité. Les bijoux ou objets qu’elle crée intègrent parfois des pierres semi-précieuses ou des rouages métalliques pour donner un style Steampunk ; des créations et surprises à offrir ou à s’offrir !

SA