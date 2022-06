Alfa Laval Packinox, leader mondial des échangeurs de chaleur à plaques, développe son savoir-faire unique au monde avec une nouvelle machine robotisée de soudage laser de haute précision

Objectifs de l’entreprise ? étendre sa gamme d’échangeurs thermiques, renforcer leurs performances, augmenter la capacité

de production et s’ouvrir à de nouveaux marchés. Alfa Laval, groupe suédois leader mondial de l’échange thermique, possède 5 sites de production en France. Celui de Packinox s’inscrit en vitrine high-tech de son savoir-faire, en ayant développé une méthode unique au monde de formage de plaques par explosion sous eau. L’entreprise de 150 collaborateurs fabrique et commercialise des échangeurs de chaleur à plaques de grandes dimensions, utilisés à ce jour principalement dans l’industrie pétrochimique et pétrolière.

Avec sa dernière innovation industrielle, représentant 2 M€ d’investissements avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et une partie financée dans le cadre du plan France Relance, Packinox a pour ambition de produire de nouveaux échangeurs, aux performances inégalées, permettant d’intégrer de nouveaux marchés comme le stockage d’énergies renouvelables (centrale solaire à miroir parabolique, éolien...) ou encore les cleantech.

Packinox, filiale à 100% d’Alfa Laval, conçoit, commercialise et fabrique des échangeurs de chaleur, à plaques de grandes dimensions, destinés majoritairement aujourd’hui aux industries pétrolières et pétrochimiques. Dans une démarche de diversification de ses marchés et dans le cadre du plan France Relance, l’entreprise investit dans des technologies de pointe, afin de faire évoluer ses produits actuels vers de nouvelles industries.



Les solutions produites par Packinox sont constituées d’un assemblage compact de plusieurs centaines de grandes plaques en acier inoxydable (pouvant aller jusqu’à 14 m de long et 2 m de large) de faible épaisseur (environ 1mm), formées

par explosion sous eau puis préparées unitairement en leur adjoignant par soudage des éléments de métal (« languettes ») sur leur périphérie. Jusqu’ici, cette opération était réalisée par soudage laser aux extrémités, et manuellement en soudage au Tig (ou soudage à l’Argon) sur les grandes longueurs de la tôle. La nouvelle machine laser offre la possibilité de réaliser des soudures ultra-précises sur la longueur des tôles, et également sur les languettes transverses en milieu de tôles. Elle permet de faire évoluer les capacités et performances des échangeurs, notamment en terme d’étanchéité, et ainsi de développer de nouvelles applications industrielles dans des secteurs à fort potentiel comme le stockage d’énergie longue durée adossé aux unités ENR, éolien ou solaire.

Avec cet investissement, Alfa Laval Packinox se dote d’une machine de soudage laser « disque » de 6 kW, à la pointe de la technologie, et d’un stand de travail robotisé et automatisé complet, permettant gains de temps, de répétabilité et de productivité.

Le faisceau laser, généré dans une armoire TRUMPF de dernière génération, est guidé par une fibre optique jusqu’à l’extrémité d’un bras robotisé FANUC (semblable à ceux des chaînes d’assemblage automobile). Ses mouvements programmés permettent d’amener avec la plus grande précision le faisceau laser de puissance jusqu’aux différentes zones à souder, à n’importe quel point des tôles, y compris les plus grandes.

Pour assurer une sécurité et des conditions de travail parfaites, l’ensemble est positionné à l’intérieur d’une cabine parfaitement étanche, et un dispositif de filtration très performant permet de traiter les fumées produites par la fusion locale du métal.

Les tôles à équiper sont positionnées sur les chariots automatisés de deux lignes en parallèle traversant cette cabine, et dont le fonctionnement alterné permet le cycle de fabrication le plus efficace. De plus, la machine laser est connectée, ce qui lui permettra ainsi d’être paramétrée directement par les outils de conception.

Une usine modernisée, un savoir-faire unique au monde : Packinox, vitrine high-tech d’Alfa Laval en France

Filiale d’Alfa Laval depuis 2005, Packinox réalise 65 M€ de CA annuel, et assure plus de 70% de part de marché sur son sec-

teur. Maîtrisant la technologie du formage par explosion, unique au monde, Alfa Laval Packinox peut former des plaques de très grandes dimensions, jusqu’à 14 mètres de long. Un savoir-faire hors norme reconnu à l’échelle internationale. Avec la mise en service de cette nouvelle machine laser, Packinox finalise ainsi un cycle d’investissement majeur, qui a permis d’agrandir et de moderniser l’usine d’assemblage de 5 000 m2. En 2009, la nouvelle installation de formage par explosion pour les échangeurs à plaques soudées représentait l’investissement le plus important pour le Groupe Alfa Laval dans le monde. Au total, 7 800 m2 d’ateliers couverts dont la piscine de formage avec assistance au déroulage de l’explosif et quatre lignes de production. Le site de production bénéficie d’un système de chariots guidés automatiquement, et des ouvertures de portes automatisées entre chaque bâtiment, pour une sécurité optimale. Ces investissements avaient déjà permis d’augmenter les capacités de formage d’Alfa Laval Packinox de l’ordre de 80 %. Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre pour l’entreprise chalonnaise avec un potentiel de croissance fort sur les énergies renouvelables.