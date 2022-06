Attention aux intoxications : le top 5 des plantes les plus toxiques pour les chiens (et le chat ?)

Non, les produits qu’offre la nature ne sont pas tous bons pour la santé ! Même bio… Plantes d’intérieur, de jardins, plantes alimentaires… Certaines sont toxiques, voire mortelles, notamment pour nos animaux domestiques. Quel est le top 5 des plantes les plus toxiques pour nos chiens et nos chats ?

C’est sur cette question que commence un échange passionnant avec Gilbert Gault, grand spécialiste en « toxinologie vétérinaire » c’est-à-dire en toxines naturelles végétales. Vétérinaire toxicologue au CNITV (Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires) de Lyon et Nantes, c’est aussi un homme résolument passionné par sa spécialité.

Un mot sur les deux centres antipoison vétérinaires

1976 : le 1er CNITV est créé à Lyon, un deuxième suivra en 1990, à Nantes. « Très peu de vétérinaires sont formés spécifiquement à la toxicologie, constate Gilbert Gault, leur formation en ce domaine s’est réduite à peau de chagrin. Cela justifie d’autant plus l’existence du CNITV de Lyon et Nantes, qui dispensent gratuitement des conseils/une expertise aux vétérinaires et particuliers.

Le CNITV (cliquer ici) est indépendant, ne reçoit aucune subvention publique et fait fonctionner depuis plus de 40 ans le premier centre antipoison vétérinaire d’Europe en termes de nombre d’appels (7 jours/7 recevant plus de 22 000 appels en 2021). Une grande majorité des appels concerne les chiens, mais ils peuvent concerner toute race animale. 61 % des appels viennent des vétérinaires et 38 % de particuliers. « C’est gratuit, pourtant il y a encore des vétérinaires qui n’en connaissent pas l’existence ! » déplore le spécialiste.

À chaque animal sa toxicité

« Chaque animal de compagnie a sa propre toxicité connue, rappelle Gilbert Gault. Celle du chien est différente de celle du chat, du cobaye, du lapin, du cheval… parce qu’ils n’ont pas le même comportement. En général, les urgences vitales concernent les chevaux et bovins puisque, étant herbivores, ils ingurgitent de grandes quantités de végétaux. Le degré d’intoxication est donc totalement différent et peut être mortel en 48 heures. »

« En ce qui concerne les chiens et les chats, la différence est de taille : pour 1 chat intoxiqué, nous avons 9 chiens intoxiqués. Le chat a un comportement beaucoup plus méfiant, il touche avec la patte tandis que le chien approche son museau. Les jeunes chiens particulièrement sont exposés, n’hésitant pas à donner des coups de dent ou à tout dévorer, le plus souvent par désœuvrement. Le degré d’exposition, de même que le type de plantes toxiques est différent entre ces deux races. »

Le top 5 des plantes les plus toxiques pour le chien

1- En tête du classement, sans hésitation : le laurier-rose, dont les « molécules cardiotoxiques sont extrêmement puissantes » souligne Gilbert Gault. Vous vous direz avec raison : mais le chien a un odorat 10 000 fois plus puissant que l’humain, non ? Juste, c’est pourquoi les accidents ne surviennent que rarement et pas sur la plante fraîche ! « La plante émet un signal de danger qui dissuade le chien, explique le spécialiste. En revanche, il peut y mettre un coup de dent lorsque la plante a gelé ou après une taille, quand les feuilles ont séché. Toutes les parties de la plante sont dangereuses lors de leur consommation : les feuilles, les fleurs, les tiges, les fruits, les graines et elles conservent leur pouvoir toxique même sèches. Mais encore une fois, il faut des circonstances singulières pour que l’intoxication se produise. Pour exemple, nous recensons très peu d’appels du sud de la France, pourtant riche en lauriers roses. »

2- L’oignon, plante alimentaire fréquente dans les préparations culinaires, est en 2e position. « Surtout bio, précise le toxicologue, sa concentration en principes toxiques est 6 fois plus grande. L’humain en consomme en petite quantité, souvent cuite, ses globules rouges y résistent. Pour vous donner une idée, si nous mangeons 100 g d’oignons, au pire on est malade ; si le chien en mange 10 g, il est mort, ses globules rouges éclatés. Les accidents sont rares, ils peuvent survenir si on laisse des restes d’oignon après avoir cuisiné, et que le chien l’ingère par désœuvrement. J’ai rencontré aussi le cas d’un maître qui, n’ayant pas de balle, avait fait jouer son chien avec un oignon ! »

3- Ficus benjamina : « Cette plante, très fréquente dans nos intérieurs, est moins vendue aujourd’hui, tempère Monsieur Gault. C’est son latex blanc, lors du taillage, qui contient les principes toxiques. »

4- La plante de Cannabis. « Vous savez, les feuilles de cannabis qui traînent sur la table basse “chez un ami, bien sûr” ? Ou les space cakes que le chien peut boulotter… Le cannabis suscite chez le chien un phénomène de peur qui peut entraîner des morsures, nous avons déjà eu des cas. » Alors, le “bad trip canin”, on évite, ça peut être dangereux pour l’entourage.

5- Le raisin (qui l’eut cru ?) frais ou sec. « Les études n’ont pas montré de corrélation avec les pesticides, c’est bien le raisin en lui-même, mais nous n’avons pas encore identifié quel composant est toxique. On pense actuellement que toutes les variétés de raisin sont toxiques pour le chien. Sec, plus concentré.

Pouvons-nous en tirer quelques principes de précaution ?

Si vous avez un jardin, faites en sorte que le chien n’ait pas accès aux produits de la tonte, aux feuilles sèches qui ont perdu leurs facteurs de répulsion.

D’une manière générale, les chiens peuvent avoir des comportements atypiques surtout pour tuer l’ennui. À l’intérieur, en votre absence, laissez-lui des jouets pour éviter les bêtises par désœuvrement.

Gilbert Gault nous rassure cependant : « le chien est carnivore, les plantes ne sont pas attractives pour lui. Les cas d’intoxication par les plantes représentent environ 8 %. Elles sont plus fréquentes avec les insecticides, les produits ménages, et surtout les médicaments pour l’humain (30 à 40 % des intoxications). »

Et le chat ?

« Une plante domine les débats : les lys. Le chat, et c’est assez répandu, est intéressé par cette plante. Il s’y frotte, peut en manger les feuilles, et on ne sait pas pourquoi ! De même pour les hémérocalles et Alstroemères (Lys des Incas). Après ingestion, le chat boit énormément et, 48 heures après, sans dose antipoison, meurt d’insuffisance rénale. »

Rappelez-vous que les cas d’intoxications concernent 10 % de chats contre 90 % de chiens.

Le Docteur Gault étant souvent consulté sur les risques d’intoxication des herbivores, il donne aussi des webinaires sur ces sujets, notamment « Connaître et reconnaître les plantes toxiques pour le cheval au printemps pour mieux gérer les risques au pâturage. » L’on comprend mieux alors pourquoi il ne faut jamais donner de l’herbe à un cheval qu’on ne connaît pas.

Si vous voulez creuser le sujet, il écrit également sur des sites tels que jardinsdefrance.

