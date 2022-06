Les Bachelor du Smart Campus CCI de Chalon se mobilisent en faveur de Bulles de Liberté

L'association Bulles de Liberté née en 2019 et tournée autour du handicap a trouvé une oreille attentive auprès des étudiants Bachelor du Smart Campus by CCI de Chalon-sur-Saône. A la clé, un concert à la salle Brassens de Saint-Rémy ce samedi soir.

Paola Velon-Comte, Présidente de l'Association Bulles de Liberté, en connait un rayon sur les questions du handicap et lorsqu'il est question de prendre les commandes de l'association pour apporter toujours de réconforts aux personnes souffrant de handicap, aucune hésitation n'était possible. Des événements festifs, des karaoké, des sorties et bientôt des séjours "afin de sortir du quotidien", et le 2 juillet ce sera la fête à la salle Brassens de Saint-Rémy pour un grand concert ouvert à toutes et à tous, tourné vers l'inclusif. Trois groupes de musique, 45 musiciens en situation de handicap, du folk, du blues, du rock... les sons vont faire trembler la salle communale pour le plus grand bonheur de tous.

Côté tarif, un prix unique pour la modique somme de 5 euros - Ouverture dès 18h et jusqu'à 3 h du matin. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les éducateurs accompagnants. A noter qu'une navette sera proposée par Les Bulles de Liberté (uniquement pour le retour et en zone chalonnaise au tarif de 5euros).

Un événement créé en partenariat avec les étudiants Bachelor du Smart Campus by CCI de Chalon sur Saône. Une douzaine d'étudiants ont oeuvré depuis des mois pour la pleine réussite de l'opération dans le cadre de leur projet scolaire.

Programme:



- 19H00 : Big Bidon Band (45 musiciens en situation de handicap, percussions africaines, musique sénégalaise).

- 20H30: Dirty cottons (Blues, Folk, Rock'n'Roll et Country).

- 22H00: Monkeys business (Rock'n'Roll, Néo-Rockabilly).

- 23H30: Musique d'ambiance/soirée dansante

Vous souhaitez prendre vos places en ligne ? Sinon la billetterie sera également ouverte directement le 2 juillet sur place salle Brassens à Saint-Rémy.