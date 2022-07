Cloître Saint Vincent : Le public chalonnais découvre ‘Les Galants Caprices’

Le photoreportage info-chalon.com

Ce vendredi 1er juillet, à 20 h, dans l’enceinte du Cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le concert ‘Les Galants Caprices’.

”Le programme de cet ensemble de quatre musiciens (flûte, violon, viole de gambe, clavecin) est construit autour des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau et des quatuors parisiens de Telemann. Chefs d’œuvre de la musique baroque tardive, ces pièces illustrent l’effervescence de la vie intellectuelle des salons parisiens sous l’impulsion du courant des Lumières”.

Le quatuor composé de : Nathan Gaillard, Viole de gambe, Catherine Thinon, Flûtiste, Virginie Pillot, Clavecin et André Costa, Violon , a fait découvrir à son public des répertoires de la musique baroque tardive afin de rendre cette musique plus accessible au nombreux public présent.

Devant plus de cent personnes, les musiciens ont interprêté les oeuvres musicales de Jean Philippe Rameau en expliquant au public : ‘ Nous allons vous jouer de la musique française des salons parisiens en commençant par le 1er concert d’une pièce de clavecin de Rameau qui a écrit ce recueil en 1741. Il était constitué de 5 oeuvres qui sont destinées à un ensemble instrumental comme le nôtre [...] Chaque oeuvre décrit soit un personnage, soit des lieux ou des mécènes...’

Pour information: “Cet ensemble de quatre musiciens: flûte, violon, viole de gambe, clavecin, est le fruit d’une belle complicité humaine et musicale entre Catherine Thinon, flûtiste et Virginie Pillot, claveciniste. Ces deux professeurs de musique, formées auprès de Serge Saïtta, Aline Zylberajch et Patrick Ayrton entre autres, se rencontrent en 2008 au Conservatoire de Valence où elles faisaient alors parties de la classe de musique d’ensemble baroque. Rapidement leurs affinitéees musicales et pédagogiques les poussent à fonder un ensemble explorant la richesse des compositions du XVIIIe siècle. Le programme est construit autour des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau et des quatuors parisiens de Telemann. Chefs-d’œuvre de la musique baroque tardive, ces pieces illustrent l’effervescence de la vie intellectuelle des salons parisiens sous l’impulsion du courant des Lumières”.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B