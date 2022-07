C’est par un vote unanime que les élus du Syndicat mixte du Chalonnais (137 communes – 152 000 habitants) ont voulu apporter un soutien fort aux délégués de la Communauté de communes Saône Doubs Bresse, suite à leur décision concernant le projet de Parc Naturel Régional (PNR) en Bresse

En effet, par délibération, ces derniers avaient acté leur refus de voir leur intercommunalité intégrer ce projet de PNR.

Une décision argumentée et réfléchie car, la possible création de ce PNR pose de nombreuses questions (compétences, contraintes, coûts...) et les élus de cette intercommunalité ne veulent en aucun cas qu’une intégration au sein de ce PNR puisse avoir une incidence sur leur appartenance au Syndicat mixte du Chalonnais.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Syndicat mixte du Chalonnais, la raison doit l’emporter sur ce dossier. Le choix des élus doit être entendu et respecté par la Région qui sera amenée à définir le périmètre du PNR.

Depuis 20 ans, les communes et intercommunalités du Chalonnais ont construit à travers le Syndicat mixte un véritable espace de dialogue et d’échange. Des règles d’urbanisme communes ont pu être validées via le Schéma de Cohérence Territoriale, des politiques contractuelles ont été élaborées, ce qui a permis le financement de très nombreux projets, la mise en réseau des acteurs touristiques a pu se développer.

« Il n’est pas concevable qu’on impose à des élus un choix qui n’est pas le leur. Surtout quand cette décision peut avoir un impact sur le reste du territoire. »

Une position partagée unanimement par les délégués du Syndicat mixte, qui ont souhaité démontrer que les élus du Chalonnais sont évidemment solidaires et qu’ils ne se laisseront pas imposer une décision impactant une partie de leur bassin de vie.