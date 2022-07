PASS SANITAIRE - Le gouvernement confronté à l'opposition parlementaire

L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19, la nuit dernière, avec 221 voix pour, 187 contre et 24 abstentions. Mais dans les faits, le texte, examiné en première lecture, a été amputé d'un article-clé sur le possible retour du pass sanitaire pour les voyages à l'étranger. Une subtilité qui met à mal la stratégie gouvernementale. L'article 2 de ce projet de loi de "veille et de sécurité sanitaire" a ainsi été rejeté en fin de soirée par 219 voix contre 195, grâce à l'addition de votes du RN, de LR et de la Nupes. Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Une disposition permettant d'exiger ce pass pour les voyageurs mineurs avait un peu avant été rejetée. Le Ministre de la Santé a fait savoir ce mercredi matin qu'il entendait porter le combat devant les Sénateurs et inverser ainsi la tendance en deuxième lecture.

Quoiqu'il en soit, les oppositions parlementaires ont exprimé clairement leurs oppositions à tout retour à l'instauration d'un pass sanitaire, mettant leurs déclarations des mois derniers à éxécution. Il faudra au gouvernement trouver une autre stratégie pour espérer valider de manière législative le texte de loi.

L.G