À Chalon-sur-Saône comme dans les 36 000 communes de France, le 14 juillet est commémoré depuis 1880. Les maires des communes de France et les Français commémorent deux 14 juillet, La prise de la Bastille et l'insurrection populaire du 14 juillet 1789, ou «L'éveil de la Liberté» (Victor Hugo).

La cérémonie a commencé au départ de la Place de l'Hôtel de Ville avec l'Harmonie municipale de Chalon-sur-Saône qui s'est rendue en musique jusqu'à l'Esplanade de la Légion d'Honneur qui offre un nouveau visage depuis sa restauration.

Elle continuait avec la revue des troupes par le Commandant d'Armes de la place de Chalon-sur-Saône, l'ingénieur en chef de 1ère classe, Olivier Naegellen Roy, chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées (BPIA) et la remise de décorations.

Elle s'est déroulé en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, le sénateur de Saône-et-Loire, Marie Mercier, la conseillère régionale, Francine Chopard, représentant Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, le vice-président du Conseil départemental, Jean-Vianney Guigue, représentant André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et le président du Grand Chalon, Sébastien Martin.

Tour à tour, le maire et le sous-préfet ont pris la parole, rappelant que cette cérémonie avait lieu dans un contexte stratégique marqué par le retour de la guerre en Europe. Ce qui explique peut-être que cette cérémonie a enregistré une affluence inhabituelle avec des centaines de personnes venues assister à cet événement.

Des prises de parole suivies par les dépôts de gerbes commémoratives des associations patriotiques, des autorités civiles et militaires, la sonnerie aux Morts, la minute de silence, l'hymne nationale et l'honneur aux autorités et portes-drapeaux qui étaient sous la houlette du colonel Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati