Championnat de France de pétanque triplette feminin à Chalon-sur-Saône : Des demi-finales expéditives

Découvrez les statistiques des deux demi-finales qui ont duré 49 minutes pour une et 42 minutes pour l’autre!

Organisées sur deux jours, au stade Léo Lagrange (Route de Demingny) à Chalon-sur-Saône, pour disputer les Championnats de France de pétanque triplette feminine 2022, dimanche après midi les demi-finales ont été expédiées et sans appel par les favorites du tournoi, les tenantes du titre de Championne de France de Lyon ainsi que par la belle équipe de la Martinique.

Statistique de la 1ère demi-finale :

Les Championnes de France Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes (Lyon) battent Angeline Bages , Emilie Tauban et Claudine Gorini (Département du Rhône) sur le score de 13 à 3.

Début de partie 14 heures 30, fin de partie 15 heures 19, soit 49 minutes pour 6 mènes

Evolution du Score DR 2 Lyon 0, 2-5, 2-9, 3-9, 3-11, 3-13

Statistiques par équipes au cours de la partie:

Lyon : Mouna Beji : 10 tirs, 6 carreaux, 3 frappes, 1 trou. Charlotte Darodes : 5 tirs 1 carreau 2 frappes, 2 trous. Ludivine D’Isidoro: bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 8

Département du Rhône : Emilie Tauban : 8 tirs, 2 carreaux, 1 frappe et 5 trous. Angeline Bages, bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 1. Claudine Gorini : bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 1

Statistique de la 2ème demi-finale :

Théophanie Decas, Danielle Pierre-Michel et Mirella Sommier (Martinique) battent Elsa Loubière, Otilia Oliveira et Aurore Darnaud (Haute Garonne) sur le score de 13 à 0

Début de partie 14 heures 30, fin de partie 15 heures 12, soit 42 minutes pour 5 mènes

Evolution du Score Martinique 3 Haute Garonne 0, 4-0, 6-0,7-0 et 13-0

Statistiques par équipes au cours de la partie:

Martinique : Théophanie Decas : 7 tirs, 5 carreaux, 1 frappe et 1 trou. Mirella Sommier : 3 tirs 1 carreau, 1 frappe et 1 trou. Danielle Pierre-Michel : bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 4

Haute Garonne : Elsa Loubière : 5 tirs, 1 carreau et 4 trous. Aurore Darnaud : 7 tirs 1 carreau, 3 frappes et 3 trous. Otilia Oliveira : bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 1

A suivre lundi matin sur info-chalon la grande finale entre les tenantes du titre (Lyon) et la Martinique

J.P.B