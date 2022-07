Projet de loi Pouvoir d’achat : Les propositions d’Intercommunalités de France pour améliorer le reste à vivre des ménages

Alors que le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est débattu à l’Assemblée nationale, Intercommunalités de France propose des solutions visant à améliorer le reste à vivre des ménages sur le plus long terme.

Ces propositions s’inscrivent dans le travail d’enrichissement du Manifeste des Intercommunalités de France pour la législature 2022-2027, fruit du travail des élus membres des commissions thématiques de l’association.

Intercommunalités de France considère que, même si elles sont nécessaires, des mesures d’urgence ne sauraient pallier les difficultés induites par une inflation qui risque de se pérenniser dans le temps. Ainsi, face à des dépenses contraintes de plus en plus lourdes pour les ménages, agir sur leur reste à vivre répond à un impératif de cohésion sociale, pour lequel la capacité d’action des intercommunalités est réelle et attendue.

Il s’agit de développer les marges de manœuvre des collectivités pour accompagner les ménages, dans une logique transversale et de proximité, au plus proche des besoins des citoyens dans chaque bassin de vie. Ces propositions concernent les dépenses des ménages induites par le logement, la rénovation énergétique et le chauffage, les mobilités, l’alimentation, le numérique, l’accès aux services publics… autant de sujets au cœur des champs d’actions des intercommunalités.

Concernant la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, Intercommunalités de France salue les récentes initiatives parlementaires de compensation des nouvelles dépenses induites pour les collectivités, et réitère son appel à une discussion urgente sur les finances publiques locales et leur évolution dans les prochaines années.