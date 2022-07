AVIS DE DECES - Monsieur Michel DELORME

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jacqueline DELORME,

son épouse ;

Valérie DELORME, sa fille ;

Agatha et Davy son conjoint,

Fanny,

ses petites-filles tant adorées ;

Josette et Marc, sa sœur et son frère et leurs conjoints ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel DELORME

survenu à l'âge de 77 ans.

Les obsèques seront célébrées le lundi 25 juillet 2022 à 10h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Michel repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A route d'Autun, Mansuy Funéraire.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui, par leurs marques de sympathie, s'associeront à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.