Beaucoup de monde en soirée sur la Place des publics !

Le festival Chalon dans la Rue se poursuit et le public est toujours aussi enthousiaste. Vendredi soir, les spectateurs étaient très nombreux au square Chabas. Le photoreportage Info-Chalon…

Les spectacles et les concerts se sont enchaînés : La fanfare du contrevent, Aria 3000 ( https://www.info-chalon.com/articles/2022/07/21/71670/a-decouvrir-et-a-ne-surtout-pas-manquer-aria-3000-presentera-son-nouveau-spectacle-aquaria/ ), la Cie Marc Prépus attire toujours autant d’adeptes… Force est de constater également que durant toute la soirée ‘La cuisine nomade asiatique’ a remporté un vif succès. A noter que cette Place des publics (Square Chabas, 27 boulevard de la République, pastille 57) est très animée en journée, voir notre article : https://www.info-chalon.com/articles/2022/07/22/71744/place-des-publics-version-jour/

Plus tard dans la soirée, c’est DFT Collectif, avec 94TASTE et BLACK B3ACH, qui a prolongé les festivités. Chalonnais d’adoption, élèves du Conservatoire du Grand Chalon en Musiques Actuelles et Amplifiées,

94TASTE

( « L’animal dans son âme lui manque, A

Alors la techno a infecté son corps.

Respirons, dansons dans les limbes du temps.

Un dernier souffle avant l’aurore.

ALLO LA TERRE ICI 94TASTE »)

et BLACK B3ACH

(« Un ailleurs proche de l’eau,

Dans l’Espace-temps noir et blanc.

EBM, électro-rock, beaucoup techno

Décharges électriques, snares claquant sur latex brillant.

Libération d’énergie

Sur la plage de sable noir.

ALLO LES LIMBES ICI BLACK B3ACH »)

nous ont fait l’honneur d’une petite photo avant concert.

SBR